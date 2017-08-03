14:53:56 Четверг, 3 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Пензенский филиал Россельхозбанка снизил курсы на наличную валюту

13:25 | 03.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Пензенский филиал Россельхозбанка в разгар туристического сезона запустил акцию по продаже наличной иностранной валюты клиентам по сниженным курсам.

Пензенский филиал Россельхозбанка снизил курсы на наличную валюту

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, специалисты Россельхозбанка на постоянной основе отслеживают ситуацию на финансовом рынке и предложения других банков региона, чтобы предоставить своим клиентам более выгодные условия продажи валют в текущий момент.

«Также в наличии всегда имеются банкноты долларов США и евро различного номинала», — добавили в учреждении, пояснив, что специальное предложение распространяется на продажу наличных долларов и евро в пензенском офисе на улице Бекешской, 39.

«Кроме того, Россельхозбанк устанавливает индивидуальные курсы валют, максимально приближенные к биржевым, по сделкам с наличностью в сумме от 10 тыс. долларов США или евро. Для получения индивидуального курса обмена валют необходимо обращаться по телефону: +7 (8412) 42-18-17», — пояснили в пресс-службе.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
Актуальное
Читайте также
Житель Самарской области несколько месяцев готовился угнать «Land Rover» из Пензы Егор Павлов из Пензы завоевал «золото» на спартакиаде в Ростове-на-Дону
Почетный изобретатель Европы награжден почетной грамотой пензенского губернатора В Пензенской области средняя зарплата в промышленности превысила 27 тыс. рублей
Передано в суд дело о незаконной рубке сосен на 800 тыс. рублей Под Пензой выясняют обстоятельства ДТП с двумя подростками на мотоцикле
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама