Пензенский филиал Россельхозбанка снизил курсы на наличную валюту Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Пензенский филиал Россельхозбанка в разгар туристического сезона запустил акцию по продаже наличной иностранной валюты клиентам по сниженным курсам.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, специалисты Россельхозбанка на постоянной основе отслеживают ситуацию на финансовом рынке и предложения других банков региона, чтобы предоставить своим клиентам более выгодные условия продажи валют в текущий момент.

«Также в наличии всегда имеются банкноты долларов США и евро различного номинала», — добавили в учреждении, пояснив, что специальное предложение распространяется на продажу наличных долларов и евро в пензенском офисе на улице Бекешской, 39.

«Кроме того, Россельхозбанк устанавливает индивидуальные курсы валют, максимально приближенные к биржевым, по сделкам с наличностью в сумме от 10 тыс. долларов США или евро. Для получения индивидуального курса обмена валют необходимо обращаться по телефону: +7 (8412) 42-18-17», — пояснили в пресс-службе.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.