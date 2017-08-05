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В Пензе названы победители областного этапа фестиваля «Я – автор»

10:40 | 05.08.2017 | Общество

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Победители регионального этапа международного фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Я – автор» определены в Пензе.

В Пензе названы победители областного этапа фестиваля «Я – автор»

Фото: областная организация ВОИ

Отборочный тур, в котором приняли участие 45 человек, прошел на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в минувшую пятницу, 4 августа.

В результате Яна Плотникова одержала победу в номинации «Художественное слово». Анастасия Грунина признана лучшей в изобразительном искусстве. В категории «Декоративно-прикладное искусство» не было равных Даниилу Боброву, а среди музыкантов и исполнителей — Алине Гумаеновой.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин, региональный этап фестиваля объединил детей и молодых людей с инвалидностью в возрасте от 10 до 35 лет.

По его словам, в номинации «Художественное слово» участники читали стихи и прозу, а также выступали с монологами, в категории «Музыкально-исполнительное искусство» — показывали танцы, пели и играли на различных инструментах.

Валерий Тимошкин добавил, что в номинации «Изобразительное искусство» жюри оценивало скульптуры, живопись и графику, а в категории «Декоративно-прикладное искусство» — народное творчество и рукоделие.

Планируется, что победители областного тура войдут в состав делегации Пензенской области, которая примет участие в финальном этапе в Москве.

Международный фестиваль творчества детей и молодежи «Я – автор» проводится в 2017 году по инициативе Всероссийского общества инвалидов совместно с фондом «Филантроп».

Особенностью этого года стало приглашение делегаций из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран.

Мероприятие направлено на выявление и поддержку творческих детей и молодых людей с инвалидностью.
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