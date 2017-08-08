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В Пензе предстоит убрать около 30 киосков «Ключ здоровья»

12:30 | 08.08.2017 | Общество

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Около 30 незаконно установленных киосков по продаже питьевой воды «Ключ здоровья» предстоит демонтировать в Пензе. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по Пензенской области – главный судебный пристав региона Евгений Пазечко.

В Пензе предстоит убрать около 30 киосков «Ключ здоровья»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас идет разбирательство по точкам «Ключ здоровья», которые обжаловали решение суда о сносе и теперь активно занимаются самостоятельно сносом, не доводя уже до работы судебного пристава. Таких объектов порядка 30», — пояснил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 8 августа.

Евгений Пазечко напомнил, что ранее мэрия Пензы была вынуждена обратиться в суд с требованиями освободить ряд земельных участков от киосков «Ключ здоровья» в связи с отсутствием правоустанавливающих документов.

Весной 2016 года в Арбитражный суд Пензенской области поступило несколько десятков исковых заявлений к ООО «Ключ здоровья», учредителем которого является депутат Законодательного собрания региона от фракции «Единая Россия» Дмитрий Лаврентьев.

Многие жители Пензы выразили обеспокоенность тем фактом, что киоски по продаже воды могут исчезнуть с улиц города. В мэрии назвали их беспочвенными и пояснили, что такой цели никогда не было, а основная задача — привести деятельность организации в соответствие с законом.

Также по данному вопросу высказался губернатор Иван Белозерцев, который выразил уверенность в том, что перенос киосков с так называемой «красной линии» ближе к жилым домам и во дворы улучшит облик Пензы.

Весной 2017 года начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк сообщила, что работа по узакониванию этих киосков все еще продолжается.

Тем временем ООО «Ключ здоровья» было переименовано в ООО «Логистика-Сервис». В июне 2017 года принято решение о ликвидации юридического лица.
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