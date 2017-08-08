В Кузнецке суд вынес первое решение по искам о жилых домах вблизи «Дружбы» Общество

Кузнецк, 8 августа 2017. PenzaNews. Суд отказал в удовлетворении иска АО «Транснефть – Дружба» к собственникам жилого дома, расположенного на улице Шевченко в Кузнецке Пензенской области в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда, решение, вынесенное в минувший четверг, 3 августа, стало первым по делам о домах вблизи нефтепровода.

По его словам, АО «Транснефть – Дружба» требовало обязать владельцев частного дома устранить имеющиеся нарушения путем сноса строений и сооружений, запретить им возводить любые постройки на данном земельном участке без согласия компании, а также взыскать с них расходы по уплате госпошлины.

«Решением суда в иске АО «Транснефть – Дружба» отказано. Оно пока не вступило в законную силу», — отметил собеседник агентства.

Согласно сведениям, размещенным в картотеке суда, в качестве ответчиков по данному делу выступали четыре человека. Данный иск рассматривался с декабря 2016 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту нахождения жилых домов вблизи нефтепровода «Дружба» в суд было подано более 20 исков.

В мае 2017 года, комментируя сложившуюся ситуацию, вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов заявил, что компания не будет «утюжить бульдозерами жилища пензенцев и кузнечан», а обращение в суд связано со стремлением обеспечить безопасность граждан. Он сообщил также, что принято решение о выносе нефтепровода «Дружба-2» с территории города Кузнецка Пензенской области в 2019–2020 годах, а не в 2024-м, как это планировалось ранее.

Акционерное общество «Транснефть – Дружба» является дочерним обществом ПАО «Транснефть», эксплуатирующего российский отрезок нефтепроводной магистрали «Дружба».

В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.