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По требованию пензенской прокуратуры заблокирован сайт об интим-услугах

09:36 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Доступ к сайту, содержащему информацию о доступных интимных услугах и их стоимости, а также контактные данные исполнителей, заблокирован после вмешательства прокуратуры Первомайского района Пензы.

По требованию пензенской прокуратуры заблокирован сайт об интим-услугах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Такая информация создает образ проституции как приемлемого обществом явления. Интимные отношения представляет как оказание услуги, имеющей стоимость, вид и порядок оплаты», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она пояснила, что в связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсу.

По ее словам, суд полностью удовлетворил требования прокуратуры о признании информации на сайте запрещенной к распространению в РФ для последующего включения портала в единый реестр доменных имен, содержащих нелегальные данные.
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