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В Пензе и Каменке можно приобрести канцтовары для детей из нуждающихся семей

12:22 | 11.08.2017 | Общество

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы и Каменки могут помочь детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках благотворительной акции, которая стартовала 10 августа и продлится до 28 сентября.

В Пензе и Каменке можно приобрести канцтовары для детей из нуждающихся семей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для этого в семи магазинах «Канцлер» — на улицах Бакунина, Пушкина, Мира, Новотерновской, в двух на проспекте Строителей в Пензе, а также на улице Чкалова в Каменке — установлены специальные корзины, в которых можно оставить оплаченные покупки для детей, нуждающихся в помощи.

Это могут быть тетради, дневники, альбомы, пишущие принадлежности — ручки, карандаши и фломастеры, товары для творчества и другие товары.

Организатором акции выступила региональная общественная организация «Благо Дарю», партнером — сеть «Канцлер».
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