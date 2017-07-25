«ПензаИнформ» подал в суд на «Экспресс» из-за товарного знака Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Компания «ПензаИнформ», являющаяся администратором одноименного домена в зоне .ru, подала в Суд по интеллектуальным правам на ООО «Фирма «Экспресс» — учредителя телеканала и радио «Экспресс», входящих в контролируемый областной властью медиахолдинг.

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Истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ №471258, правообладателем которого является «Экспресс», вследствие его неиспользования в отношении 35-го, 38-го и 41-го классов международной классификации товаров и услуг.

Речь идет о товарном знаке «Pnz.ru», который выполнен крупными белыми латинскими буквами на синем фоне, а также имеет надпись «Пензенский информационный портал».

Логотип, похожий на такой товарный знак, используется сейчас на сайте Pnz.ru, который фактически находится в режиме ограниченного функционала. Новости на нем обновляются нерегулярно, информация в ряде рубрик устарела, некоторые ссылки не работают.

При этом ранее — до появления в конце 2011 года сайта «ПензаИнформ» в качестве официально незарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ — портал являлся одним из самых популярных в Пензенской области и прочно ассоциировался с деятельностью медиахолдинга «Наш Дом», поскольку там размещались видеосюжеты «11 канала» и статьи газет, выпускаемых одноименным издательством.

В феврале 2017 года сообщалось, что компания «Альтернатива», учрежденная известной пензенской предпринимательницей Натальей Симакиной, которой также принадлежит 80% доли ООО «Доки 24/7», приобрела право администрирования домена Pnz.ru.

По данным источников, из сайта планировалось сделать новый информационный проект, зарегистрировав его в качестве сетевого СМИ. Однако спустя несколько месяцев стало известно, что право администрирования до 16 мая 2018 года перешло ООО «ПензаИнформ».

Собственниками этой компании после смерти основателя медиахолдинга «Наш Дом» Леонида Чернева стали четыре человека: 33% принадлежит главному редактору «11 канала» Владимиру Белову, столько же — руководителю издательства «Наш Дом» Михаилу Демину, 25% — программисту Алексею Каримову и еще 9% — Александру Зенкову, который работает в должности генерального директора ООО «ПензаИнформ». Уставный капитал компании составляет всего 10 тыс. рублей, однако генерируемая за год выручка — в сотни раз больше. Согласно открытым данным, на конец 2015-го она составляла свыше 9 млн. рублей, что является внушительной цифрой для интернет-сегмента регионального рынка.

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Основной владелец ООО «Фирма «Экспресс» — успешный пензенский бизнесмен Вячеслав Постных: в конце 2016 года он приобрел 75% доли компании, уставный капитал которой составляет почти 9 млн. рублей. Остальные 25% принадлежат региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Пензенской области», президентом которой является директор ООО «Автопарк» Игорь Белоцерковский.

Ранее НКО имела другое название — «Мотоциклетная федерация Пензенской области» (МФПО) — и была единственным учредителем фирмы, деятельность которой, как и всего медиахолдинга «Экспресс», во времена губернаторства Василия Бочкарева ассоциировалась с ним, членами его семьи и облправительством. Информационные ресурсы были необходимы для создания позитивного имиджа областной власти и в первую очередь самого главы региона, а также для формирования необходимого общественного мнения по целому ряду политических и социально-экономических вопросов.

Заявка на регистрацию товарного знака «Pnz.ru» фирмой «Экспресс» была подана 16 июня 2011 года — то есть спустя год после того, как «Комстар-ОТС» — крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, входящий в группу МТС, приобрел ЗАО «Пензенские телекоммуникации», являвшееся администратором домена до 20 января 2012 года.

С 21 января 2012 года по 6 февраля 2014 года владельцем домена значилось ЗАО «Комстар-Регионы», затем — ОАО «МТС», сменившее в 2015 году форму собственности на публичное акционерное общество. Известно также, что ПАО «МТС» в конце 2015 года размещало на сайте уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора передачи прав на домен.

По одной из версий, которая до сих пор не нашла своего официального подтверждения, «Комстар» оказался администратором Pnz.ru совершенно случайно. При продаже «Пенза-Телекома» на такую «мелочь» никто внимания даже не обратил: сумма сделки, которая, по сведениям источников, была совершена 9 июня 2010 года, составила около 580 млн. рублей.

По данным СПАРК, выручка компании в 2008 году достигла почти 180 млн. рублей, чистая прибыль — примерно 23 млн. рублей. Учредителями «Пензенских телекоммуникаций» в равных долях являлись ЗАО «Спорттехника», Людмила Глазкова, Сергей Калинин, Игорь Корольков и Леонид Чернев. По собственным оценкам компании, выручка «Пенза-Телекома» за 2009 год составляла 242 млн. рублей, маржа OIBDA — 34%.

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Мнение обозревателей о «нечаянной» передаче прав на трехсимвольный домен подтверждает также тот факт, что информационный портал, несмотря на смену администратора, продолжал работу в прежнем режиме не только до запуска нового сайта ТРК «Наш Дом» 26 декабря 2011 года, но и даже некоторое время после. В конце каждой новости обязательно ставилась ссылка на новый ресурс, что обеспечило молодому сайту приток «старых» пользователей, улучшение позиций в поисковиках, а также стремительный рост индекса цитируемости «Яндекса» за относительно короткий промежуток времени.

Предварительное судебное заседание по иску компании «ПензаИнформ» к «Экспрессу» по поводу товарного знака Pnz.ru состоится в понедельник, 21 августа.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До 14 августа ответчику и третьему лицу предложено представить в Суд по интеллектуальным правам мотивированные и документально обоснованные отзывы на исковое заявление.

Дело находится в производстве судьи Романа Силаева.