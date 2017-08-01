Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Популярный сервис статистики Google Analytics в очередной раз зафиксировал более 1 млн. просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» за месяц.

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Так, согласно точным цифрам, в июле 2017 года было зарегистрировано 1 млн. 23 тыс. 601 обращение к материалам интернет-ресурса, в июне — 1 млн. 14 тыс. 580.

При этом миллионный уровень просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» держится с марта 2017 года и ниже еще никогда не опускался. Если в августе — спустя полугодовой период — знаковый рубеж вновь будет преодолен, то, как отмечают специалисты регионального интернет-рынка, можно будет уверенно и объективно говорить об успехе в закреплении «миллионной цифры».

Кроме того, продолжает увеличиваться и количество пользователей сайта ИА «PenzaNews». Оно выросло почти со 153 тыс. в июне до примерно 160 тыс. в июле.

Почти аналогичные данные за прошлый месяц показывает и другой независимый сервис статистики — Liveinternet. За второй летний месяц количество просмотров составило 1 млн. 10 тыс. 987, посетителей — 157 тыс. 296.

Таким образом, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут, что является очень хорошим показателем, который ежемесячно фиксируется с августа 2016 года.

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Так, например, пользователи контролируемого областной властью сетевого издания «Пенза-Пресс», которое входит в холдинг «Экспресс» и было основано, как и агентство «PenzaNews», в 2007 году, согласно данным Liveinternet за период с января по июль 2017 года, находятся на сайте в среднем менее 1 минуты.

При этом количество просмотров страниц данного интернет-ресурса за июль было более чем в 2,5 раза меньше, чем у ИА «PenzaNews».

Информационное агентство «PenzaNews» — независимое СМИ, которое успешно работает на рынке информации с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензенской области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

Агентство «PenzaNews» имеет собственный пресс-центр — это комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.