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Андрея Фомина вновь хотят поощрить за заслуги в развитии Пензы

15:08 | 18.08.2017 | Общество

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Генерального директора сразу нескольких организаций со схожими названиями — ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Транспортная компания «Дилижанс» — Андрея Фомина вновь предлагается поощрить памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы». Проект соответствующего решения опубликован на сайте гордумы.

Андрея Фомина вновь хотят поощрить за заслуги в развитии Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Руководителя компаний, обслуживающих более 30 маршрутов автобусов большого и малого класса, планируется отметить за многолетний плодотворный труд в сфере транспортного обслуживания населения, добросовестное исполнение депутатского долга, активное участие в социальной и общественной деятельности, а также вклад в развитие местного самоуправления.

Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен на очередной сессии гордумы, которая состоится в пятницу, 25 августа.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрея Фомина уже предлагалось наградить за заслуги в развитии Пензы три года назад. Однако соответствующее решение так и не было принято. Депутаты тогда посчитали поощрение Андрея Фомина преждевременным.

В 2014 году муниципальное унитарное предприятие «Пассажирские перевозки Пензы» было признано несостоятельным (банкротом). С соответствующим заявлением в суд обратился частный перевозчик – ООО «Корпорация Дилижанс».

Позднее оппозиция обвинила в банкротстве предприятия в том числе транспортных лоббистов в городской думе.

В феврале 2015 года активисты даже провели под окнами администрации Пензы несанкционированную акцию протеста под названием «Похороны муниципального автобуса», во время которой закопали в снег картонный автобус и установили рядом бумажную фигуру депутата гордумы Андрея Фомина.

Вскоре после этого руководитель «Дилижанса» заявил, что в банкротстве МУП «ППП» никто из частных перевозчиков не виноват.
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