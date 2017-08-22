Чиновники из Ульяновска в Пензе посетили Олимпийскую аллею, скверы и улицу Московскую Общество

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники администрации Ульяновска ознакомились в Пензе с реализацией проектов «Безопасные и качественные дороги», «Формирование современной городской среды», а также посетили ряд достопримечательностей в минувший понедельник, 21 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе объезда города мэр Виктор Кувайцев показал восстановление объектов улично-дорожной сети. Он подчеркнул, что для ремонта полотна используется щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с применением минеральной добавки.

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«Это придает материалу пластичность и в целом оказывает положительное влияние на увеличение срока службы покрытия», — уточнил глава администрации Пензы.

Говоря о проекте по формированию комфортной городской среды, Виктор Кувайцев отметил, что в Пензе инициативным гражданам всегда идут навстречу.

«[Действуют] грантовая поддержка, программа по выполнению наказов избирателей, а теперь и проект «Формирование современной городской среды», предусматривающий вариант комплексного благоустройства — организацию парковочной зоны, установку игровых элементов, лавочек и урн, подключение светоточек», — пояснил мэр.

Сотрудники администрации Ульяновска поинтересовались организацией мест отдыха жителей города, после чего им продемонстрировали Олимпийскую аллею.

Виктор Кувайцев пояснил, что по ее примеру в настоящее время приводят в порядок территорию на улице Попова, где проводятся подготовительные мероприятия.

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Также гости посетили сквер «Семейный», расположенный в микрорайоне ГПЗ-24.

По словам мэра, он пользуется популярностью среди жителей — здесь регулярно проводятся массовые тематические мероприятия, праздники микрорайона, а также «День соседей».

В числе объектов, на которые обратили внимание чиновники из Ульяновска, также оказались сквер «Бессмертного полка», Юбилейная площадь, памятник «Первопоселенец», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена», строящийся Спасский кафедральный собор, улица Московская, а также набережная реки Суры.

В завершение своего визита делегация из Ульяновска поблагодарила Виктора Кувайцева за достойный прием, отметив, что Пенза является уникальным городом, имеющим свои яркие особенности и идеи, которые можно взять на заметку, сообщает пресс-служба мэрии.