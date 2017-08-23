«Областной агропромышленный холдинг» намерен выкупить конезавод «Завиваловский» Общество

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. АО «Областной агропромышленный комплекс» планирует выкупить ООО «Племконезавод «Завиваловский» в Пензенской области с перспективой поиска инвестора для конного завода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе приема граждан в Каменском районе в минувший вторник, 22 августа, к губернатору Ивану Белозерцеву обратился временный управляющий конезавода Виталий Лебедев.

Он пояснил, что в настоящее время на частном сельхозпредприятии содержат 70 рысаков и семь рабочих лошадей. Существует реальная опасность потерять племенных животных, если не решить проблему с кормами на зиму. Кроме того, образовалась задолженность по зарплате.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков в свою очередь доложил главе региона, что на сегодняшний день достигнута договоренность с предпринимателями о безвозмездном предоставлении 55 рулонов сена — около 25 тонн, а также о выделении грубых кормов и овса с нового урожая.

Иван Белозерцев поручил разработать дорожную карту по выведению предприятия из кризисной ситуации, выплате заработной платы коллективу и решению вопроса с дальнейшим обеспечением кормами.

«Надо искать инвестора и выводить предприятие на рентабельность», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

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ООО «Племконезавод «Завиваловский» зарегистрировано в селе Завиваловка Каменского района Пензенской области.

Юрлицо было создано в мае 2003 года с уставным капиталом 2 млн. 49 тыс. рублей. Его учредителем является ОАО «Нива» — правопреемник одноименного государственного унитарного предприятия Пензенской области, учрежденного Мингосимущества региона в 2010 году.

20 июня 2017 года управление Федеральной налоговой службы России по Пензенской области обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Племконезавод «Завиваловский» несостоятельным (банкротом). С 26 июля в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 25 января 2018 года.

АО «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ») был создан в Пензенской области в октябре 2011 года на базе реорганизованного одноименного государственного унитарного предприятия. Акционерное общество объединяет профильные активы и земельные ресурсы, находящиеся в собственности Пензенской области, для формирования, участия и поддержки от лица государства инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сельхозпродукции.

Согласно данным, размещенным на сайте АО «ОАПХ», на праве собственности ему и его дочерним организациям принадлежат земли сельхозназначения в 23 муниципальных районах Пензенской области общей площадью более 128 тыс. 500 га.

Всего в структуру АО «Областной агропромышленный холдинг» входит 17 предприятий. Специалисты, работающие на них, выращивают пшеницу, овес, ячмень, просо, подсолнечник, кукурузу, горчицу, картофель, овощи и кормовые культуры.

В 2016 году контролируемое региональной властью АО «ОАПХ» стало почти стопроцентным собственником ООО «Максим», которое в свою очередь является учредителем СМИ, входящих в холдинг ТРК «Экспресс» — сетевого издания «Пенза-Пресс» и радио «Эхо Пензы».