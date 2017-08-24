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Под Пензой прошла тренировка Росгвардии по беспарашютному десантированию

08:17 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Комплексное занятие сотрудников ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Пензенской области по беспарашютному десантированию состоялось на аэродроме «Сосновка» в минувшую среду, 23 августа.

Под Пензой прошла тренировка Росгвардии по беспарашютному десантированию

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Бойцы Росгвардии совместно с экипажем отдельной авиационной эскадрильи Приволжского округа войск национальной гвардии РФ отработали вопросы взаимодействия в ходе занятий по десантной подготовке. Основная цель тренировки — совершенствование профессиональной подготовки сотрудников спецподразделения и экипажей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В ведомстве уточнили, что в ходе практического занятия спецназовцы в полной боевой экипировке с оружием и снаряжением выполнили спуски с вертолета МИ-8 с использованием спусковых устройств и каната с 25-метровой высоты.

«Важной особенностью всего занятия являлось то, что высадка проводилась на не оборудованную площадку, роль которой играла обычная поляна», — подчеркнули в управлении.
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