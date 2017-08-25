Агамагомедов прояснил ситуацию с проблемными домами на улицах Боровиковского и Гоголя Общество

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности вице-мэра Пензы Магомед Агамагомедов проинформировал депутатов гордумы о ситуации с проблемными многоквартирными домами на улицах Боровиковского и Гоголя, которые были построены на участках для индивидуального жилищного строительства.

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«По дому на Боровиковского было решение суда о сносе. Первая блок-секция данного дома была еще в прошлом году снесена собственниками, так сказать, этих квартир, кто заключал договора с этой компанией. Они предпринимали дальше шаги, связанные с тем, чтобы на оставшихся блок-секциях проект привести в соответствие с действующим законодательством и попытаться все-таки ввести в гражданский оборот», — сказал он в ходе 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

Магомед Агамагомедов добавил, что собственники своей цели не достигли.

«Проектная организация не дала им заключения, что на данный момент объект соответствует [требованиям]. Сегодня, в соответствии с решением суда и с возбужденным исполнительным производством, судебные приставы работу продолжают», — пояснил и.о. вице-мэра.

По его словам, инициативная группа собственников квартир в доме на улице Гоголя привлекла специализированную проектную организацию, которая рекомендовала им приобрести недостающий земельный участок и разработала проектно-сметную документацию.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«На сегодняшний день с полным пакетом документов они обратились в суд с иском об узаконивании этого объекта. Будет на следующем заседании, наверное, представителем инициативной группы заявлено ходатайство о проведении судебной и строительной экспертизы. И вот после ответа на все вопросы, которые будут поставлены — и администрацией, и судьей — по соответствию данного объекта градостроительным и санитарным нормам, будет принято решение либо о сносе, либо об узаконивании», — сказал Магомед Агамагомедов.

Он отметил, что в отношении застройщика, который привлек денежные средства на строительство этого жилья, уголовное дело возбуждено не было.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после вынесения судебного решения по дому на улице Гоголя ряд застройщиков выступили против сноса проблемного строения, а генеральный директор ООО «Гражданпроект» Юрий Шляхин настаивал на том, что здание по ряду причин должно быть разрушено.