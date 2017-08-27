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В Никольском районе тракторист выплатит более 350 тыс. рублей после ДТП с иномаркой

10:05 | 27.08.2017 | Общество

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Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Тракторист, виновный в ДТП с автомобилем «Toyota Avensis», выплатит более 350 тыс. рублей по решению Никольского районного суда Пензенской области.

В Никольском районе тракторист выплатит более 350 тыс. рублей после ДТП с иномаркой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, столкновение иномарки и трактора с прицепом произошло вечером 6 октября 2016 года на 33 км автодороги «Городище — Никольск».

«В результате ДТП водитель машины «Toyota Avensis» получил легкий вред здоровью, а его транспортному средству были причинены механические повреждения. В связи с полученными травмами мужчина испытал сильный эмоциональный стресс, не мог вести привычный для него образ жизни, по ночам ему снились кошмары, он страдал от повышенной раздражительности и агрессивности. В течение всего периода прохождения лечения мужчина испытывал постоянное чувство подавленности и обиды, так как чувствовал себя неполноценно», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что гражданская ответственность тракториста на момент ДТП застрахована не была.

«Суд решил взыскать с водителя трактора материальный ущерб в размере 316,5 тыс. рублей рублей, компенсацию морального вреда с учетом требований разумности и справедливости в сумме 30 тыс. рублей, и судебные расходы в размере чуть почти 18,5 тыс. рублей рублей», — резюмировал представитель суда.
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