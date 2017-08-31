На аукционе на право размещения киосков в Пензе продано четыре лота Общество

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Четыре лота продано на аукционе на право размещение нестационарных торговых объектов — киосков и павильонов — в отдаленных микрорайонах Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, торговые объекты будут располагаться по адресам: улица Бородина, 1; улица ДОС, 3; улица Тепличная, 15; улица Ломоносова, 42Г — в них будет осуществляться реализация продовольственной группы товаров, в том числе питьевой воды в розлив.

«В течение 10 дней администрацией города с победителями аукциона будут заключены договора на право размещения нестационарных торговых объектов», — пояснили в администрации Пензы.

В пресс-службе уточнили, что сумма поступлений в бюджет города от размещения этих торговых объектов превысит 140 тыс. рублей в год.