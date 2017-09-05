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В Пензе пройдет фестиваль инвалидов «Нас не догонят»

12:42 | 05.09.2017 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Шестой фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Нас не догонят» пройдет на Олимпийской аллее в Пензе в предстоящую субботу, 9 сентября.

В Пензе пройдет фестиваль инвалидов «Нас не догонят»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00 у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

Ожидается, что в мероприятии примут участие пациенты пензенского областного центра реабилитации, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из центра «Квартал Луи», студенты Пензенского государственного университета, представители региональной федерации роллер-спорта, а также члены регионального отделения Русского географического общества.

Программа фестиваля предполагает выступление творческих коллективов Пензы.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов, способствовать сплочению людей с ограниченными возможностями здоровья и повышению их активности.
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