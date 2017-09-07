В Пензе пройдет месячник гражданской обороны Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Месячник гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности пройдет в Пензе с 4 октября по 4 ноября. Соответствующее постановление администрации города подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Комиссию по проведению месячника возглавил вице-мэр Юрий Ильин, его заместителем назначен начальник управления ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов.



Согласно плану мероприятий, с 4 по 6 октября Пенза присоединится к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, а также к проведению всероссийского открытого урока по безопасности жизнедеятельности.

До 10 октября пройдет практическое обучение различных ведомств, отвечающих за защиту населения.

Кроме того, до 31 октября будут выбраны лучший учитель ОБЖ, лучшая учебная база по курсу ОБЖ, лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне, лучшая материальная база, а также лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование.

В учреждениях будут организованы стенды и выставки книг и периодических изданий по тематике гражданской обороны.

Итоги месячника будут подведены до 10 ноября.