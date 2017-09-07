Пензенская область поднялась на 20 строчку экологического рейтинга Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская область поднялась на семь строчек в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации за лето 2017 года — с 1 июня по 31 августа, подготовленном общественной организацией «Зеленый патруль».

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Регион расположился на 20 месте в общероссийском списке и на четвертом в Приволжском федеральном округе. В весеннем рейтинге область занимала 27 и пятое места соответственно.

Пензенская область показала следующие результаты: природоохранный индекс — 47/53, промышленно-экологический — 37/63, социально-экологический — 67/33, а сводный экологический индекс составил 52/48.

При подсчетах учитывалось, в частности, количество устраненных свалок в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». В Пензенской области, согласно приведенным данным, за этот период ликвидировано 13 мест размещения отходов, что меньше, чем в 53 регионах. Для сравнения, в Татарстане за этот период убрано более 330 свалок.

В десятку лидеров «Экологического рейтинга» по итогам лета 2017 года вошли Тамбовская область, Алтай и Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашия, Ульяновская область, Москва, Белгородская, Мурманская и Курская области.

Последнюю позицию в списке заняла Свердловская область. Далее по возрастающей за ней следуют Челябинская, Московская, Иркутская и Брянская область, Севастополь, Ленинградская область, Бурятия, Оренбургская область и Еврейская автономная область.

Экологический рейтинг субъектов РФ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью.

Целью проекта является осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Рейтинг формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.