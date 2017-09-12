Пензенские кадеты поборются за звание лучших на «Зарнице Поволжья» Общество

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Пензенские кадеты поборются за звание лучших в окружном финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», которая стартовала в Оренбургской области во вторник, 12 сентября, и продлится до конца рабочей недели.

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От региона на соревнования отправлена команда кадетской школы по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций №70, которая победила на областном этапе.

В ее состав вошли 15 человек — 10 юношей, четыре девушки и преподаватель ОБЖ Сергей Гаранин.

Им предстоит показать военные навыки — разборку и сборку автомата, строевую подготовку, одевание общевойскового защитного комплекта. Школьники будут соревноваться в силовой гимнастике, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, беге и плавании.

Кроме того, запланировано преодоление полосы препятствий, спортивное ориентирование, тактическая игра на местности.

В программе также есть конкурсы «Визитная карточка» и «Равнение на знамена», военно-историческая викторина «Ратные страницы истории», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.