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В Пензе проверят подсветку зданий

11:34 | 12.09.2017 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину обеспечить проверку архитектурной подсветки зданий в вечернее время.

В Пензе проверят подсветку зданий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно назначить единый час, в который нужно включить подсветку, проехать и посмотреть, где и как она работает», — отметил он в ходе совещания в мэрии во вторник, 12 сентября.

Виктор Кувайцев уточнил, что по итогам проверки нужно наметить план мероприятий и сроки их реализации, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 октября 2016 года в ходе круглого стола в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев призвал разработать проект внешней подсветки зданий в центре Пензы.

В начале 2017 года глава региона отметил, что не видит заметных шагов в данном направлении. Вместе с тем Иван Белозерцев высказал мнение, что подсветка зданий наряду с ликвидацией навязчивой рекламы и нестационарных торговых объектов на красной линии помогла бы преобразить облик города.

В конце августа губернатор отметил, что, по его мнению, представители мэрии Пензы не справились с задачей по обустройству архитектурной подсветки зданий в вечернее время.
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