15:39:46 Среда, 13 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области с почестями перезахоронят останки красноармейца

12:21 | 13.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков красноармейца Александра Капитурова 1919 года рождения, пропавшего без вести спустя год после начала Великой Отечественной войны, пройдет в Каменском районе Пензенской области в предстоящий четверг, 14 сентября.

В Пензенской области с почестями перезахоронят останки красноармейца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), мероприятие посетят представители Минобороны России, регионального правительства, ветераны боевых действий и Вооруженных сил РФ, а также родственники бойца.

«Торжественная церемония перезахоронения пройдет с участием роты почетного караула, военного оркестра и салютной группы», — отметили в ЦВО.

Останки Александра Капитурова были обнаружены возле деревни Дретово Ульяновского района Калужской области в ходе проведения «Вахты Памяти – 2015».

Известно, что до начала войны он проживал на территории поселка Лоск первого андреевского сельсовета Головинщенского (Каменского) района Пензенской области.

Красноармеец 27-го кавалерийского полка 7-го гвардейского краснознаменного кавалерийского корпуса пропал без вести 16 августа 1942 года.
Актуальное
Читайте также
Двое мужчин объявлены в розыск по подозреию в убийстве таксиста в Кузнецком районе Фленсбург и Пенза показывают успешный пример германо-российского сотрудничества — дипломат
Жительница Пензы не смогла улететь в Турцию из-за неисполнения решения суда Мошенник обманул гостиницу на трассе под Пензой, пообещав приезд высоких гостей
Мэр Пензы опустился на вторую строчку медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО Под Пензой соберутся юные туристы со всей области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама