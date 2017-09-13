В Пензенской области с почестями перезахоронят останки красноармейца Общество

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков красноармейца Александра Капитурова 1919 года рождения, пропавшего без вести спустя год после начала Великой Отечественной войны, пройдет в Каменском районе Пензенской области в предстоящий четверг, 14 сентября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), мероприятие посетят представители Минобороны России, регионального правительства, ветераны боевых действий и Вооруженных сил РФ, а также родственники бойца.

«Торжественная церемония перезахоронения пройдет с участием роты почетного караула, военного оркестра и салютной группы», — отметили в ЦВО.

Останки Александра Капитурова были обнаружены возле деревни Дретово Ульяновского района Калужской области в ходе проведения «Вахты Памяти – 2015».

Известно, что до начала войны он проживал на территории поселка Лоск первого андреевского сельсовета Головинщенского (Каменского) района Пензенской области.

Красноармеец 27-го кавалерийского полка 7-го гвардейского краснознаменного кавалерийского корпуса пропал без вести 16 августа 1942 года.