В Пензе жене и дочери умершего машиниста выплатили более 1,2 млн. рублей Общество

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Долги по выплатам на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей в связи со смертью на рабочем месте машиниста электровоза погашены перед его супругой и дочерью в Пензе по требованию транспортной прокуратуры.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, женщины, которые длительное время не могли добиться положенных выплат, были вынуждены обратиться в надзорное ведомство.

«Проверкой установлено, что муж и отец заявительниц, являясь машинистом электровоза одного из структурных подразделений ОАО «РЖД» в городе Пензе, 2 августа 2016 года умер на рабочем месте от сердечного приступа при исполнении служебных обязанностей. В результате проведенного расследования его смерть квалифицирована, как несчастный случай на производстве», — пояснили в пресс-службе.

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В транспортной прокуратуре отметили, что неоднократные обращения женщин к его работодателю предусмотренные коллективным договором ОАО «РЖД» выплаты им произведены не были.

«В целях восстановления нарушенных прав заявительниц прокуратурой внесено представление в Куйбышевскую дирекцию тяги ОАО «РЖД» об устранении выявленных нарушений. Сотрудник предприятия, по чьей вине была допущена волокита с производством выплат, привлечен к дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.