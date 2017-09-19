Прощание с Александром Кондратьевым состоится 20 сентября Общество

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Прощание с первым главой администрации Пензенской области Александром Кондратьевым, скончавшимся после тяжелой и продолжительной болезни на 71-м году жизни, пройдет в центре культуры и досуга в предстоящую среду, 20 сентября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, траурная церемония начнется в 14.00.

Ожидается, что с 14.45 до 15.00 будет организована гражданская панихида, после чего состоится вынос тела.

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Кондратьев Александр Андреевич родился 24 августа 1947 года в Пензе.

В 1962–1964 годы работал учеником токаря, затем токарем I разряда на заводе «Пензмаш».

В 1969 году окончил Пензенский политехнический институт.

В 1969–1971 годы служил в армии.

В 1971–1972 годы работал мастером, затем инженером завода «Пензмаш».

В 1972–1974 годы трудился начальником производственно-технического отдела объединения «Рембыттехника» в Пензе.

В 1974–1979 годы был заведующим отделом местной промышленности и бытового обслуживания населения пензенского горисполкома.

В 1979–1986 годы работал директором производственного объединения «Пензаоблрембыттехника».

В 1986–1988 годы был начальником пензенского областного управления бытового обслуживания населения.

В 1988–1990 годы являлся генеральным директором пензенского территориального производственного объединения бытового обслуживания населения «Пензбыт».

24 октября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина был назначен главой администрации Пензенской области.

11 мая 1993 года освобожден от должности главы администрации Пензенской области в связи с истечением срока полномочий.

С 1994 по 1996 годы являлся председателем совета директоров «Пензкредитинвестбанка».

С 1997 по 1998 годы был председателем совета директоров ОАО «Пензенский элеватор».

С 1998 по 2001 годы работал директором по общим вопросам ОАО «Пензенский элеватор».

В 2000 году был одним из кандидатов на пост главы администрации Пензы, но проиграл выборы, заняв третье место.

Награжден значком «Отличник бытового обслуживания населения», медалью ВДНХ, памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», а также почетным званием «Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР».