16:07:31 Суббота, 30 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Ульяновский губернатор навестил могилу Василия Бочкарева в Пензе

13:15 | 30.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который накануне принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, прошедшем в пензенском правительстве, а затем посетил церемонию открытия IV Спартакиады пенсионеров России во дворце спорта «Буртасы», навестил могилу бывшего главы региона Василия Бочкарева.

Ульяновский губернатор навестил могилу Василия Бочкарева в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди тех, кто вместе с ним пришел на кладбище, были председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и глава регионального Минтруда Евгений Трошин.

«Будучи в Пензе, не мог не почтить память своего друга, губернатора Василия Бочкарева. Для меня он был не просто старшим товарищем, но и наставником, примером грамотного и справедливого руководителя. Светлая память!» — написал Сергей Морозов на своей странице в Facebook в субботу, 30 сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Бочкарев занимал пост губернатора Пензенской области с 1998 по 2015 годы.

В 2015 году он был назначен членом Совета Федерации РФ.

Василий Бочкарев скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года.

Похоронен на Аллее славы на Ново-Западном кладбище Пензы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе открыта огневая полоса психологической подготовки пожарных В Пензе наладят диалог с жителями, которых в 2018 году затронет благоустройство дворов
Для иногородних турфирм организовано путешествие «По лермонтовским и купринским местам» В Пензе пресечена попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере
Трое госпитализированы после столкновения «УАЗа», «Volvo» и «ГАЗели» в Пензенской области Молодой мужчина подозревается в краже ограждения с моста на дороге «Пенза — Сердобск»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама