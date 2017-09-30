Ульяновский губернатор навестил могилу Василия Бочкарева в Пензе Общество

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который накануне принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, прошедшем в пензенском правительстве, а затем посетил церемонию открытия IV Спартакиады пенсионеров России во дворце спорта «Буртасы», навестил могилу бывшего главы региона Василия Бочкарева.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди тех, кто вместе с ним пришел на кладбище, были председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и глава регионального Минтруда Евгений Трошин.

«Будучи в Пензе, не мог не почтить память своего друга, губернатора Василия Бочкарева. Для меня он был не просто старшим товарищем, но и наставником, примером грамотного и справедливого руководителя. Светлая память!» — написал Сергей Морозов на своей странице в Facebook в субботу, 30 сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Бочкарев занимал пост губернатора Пензенской области с 1998 по 2015 годы.

В 2015 году он был назначен членом Совета Федерации РФ.

Василий Бочкарев скончался после тяжелой продолжительной болезни 22 июня 2016 года.

Похоронен на Аллее славы на Ново-Западном кладбище Пензы.