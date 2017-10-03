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В Пензе конкурс «Животный мир Сурского края» стартует 6 октября

11:26 | 03.10.2017 | Общество

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Мероприятие, посвященное старту регионального V конкурса детского рисунка «Животный мир Сурского края», состоится в пензенской художественной школе №1 имени В.Е. Татлина в предстоящую пятницу, 6 октября.

В Пензе конкурс «Животный мир Сурского края» стартует 6 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Конкурс будет проходить среди детей от 6 до 18 лет.

Его основной целью является содействие детскому созидательному представлению мира, формированию этики бережного отношения к природе и привлечение внимания юных жителей Пензенской области к проблемам сохранения животного мира.

Старт конкурса приурочен ко Всемирному дню защиты животных. Предполагается, что в рамках торжественного мероприятия будет развернута выставка рисунков воспитанников художественной школы, а также пройдет беседа с известными общественными деятелями, занимающимися охраной животного мира, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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