В Пензе конкурс «Животный мир Сурского края» стартует 6 октября Общество

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Мероприятие, посвященное старту регионального V конкурса детского рисунка «Животный мир Сурского края», состоится в пензенской художественной школе №1 имени В.Е. Татлина в предстоящую пятницу, 6 октября.

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Конкурс будет проходить среди детей от 6 до 18 лет.

Его основной целью является содействие детскому созидательному представлению мира, формированию этики бережного отношения к природе и привлечение внимания юных жителей Пензенской области к проблемам сохранения животного мира.

Старт конкурса приурочен ко Всемирному дню защиты животных. Предполагается, что в рамках торжественного мероприятия будет развернута выставка рисунков воспитанников художественной школы, а также пройдет беседа с известными общественными деятелями, занимающимися охраной животного мира, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.