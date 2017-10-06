Мэр Пензы рассказал, где провел свой отпуск перед пуском тепла в городе Общество

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев рассказал, что незадолго до важного для города и всех его жителей события — официального старта отопительного сезона — он находился в отпуске на Кавказе, но при этом был уверен, что его подчиненные, отвечающие за подготовку к пуску тепла, справятся с поставленными задачами.

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«Я, во-первых, был уверен, что они всю эту работу сделают, потому что в основном подготовительная работа была вся проведена: […] и те, кто исполнял обязанности за меня, и те, кто помогал заместителю [главы администрации Пензы] по городскому хозяйству [Юрию Ильину] решать эти вопросы, в том числе касающиеся контактов с ресурсоснабжающими организациями», — сказал Виктор Кувайцев после окончания онлайн-конференции в ИА «PenzaNews», отвечая на вопрос главного редактора агентства Павла Полосина о том, не тревожно ли ему было уезжать в отпуск в столь ответственный период.

«В администрации работоспособная команда, которая и в части пуска тепла, и в организации зимнего содержания, может справиться с любой задачей, с любой работой. Для этого есть потенциал, есть молодые, грамотные руководители, которые имеют управленческий опыт», — подчеркнул мэр Пензы.

«Надо понимать, что мы издали постановление о пуске тепла с 27 сентября с расчетом, что 30 сентября я был уже в городе», — заметил он.

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Кроме того, Виктор Кувайцев поделился тем, где именно и с кем провел свой отпуск.

«В отпуске я был на Кавказе, в нашем пензенском санатории «Тарханы». Был с супругой. Мы там не первый раз. Имели возможность посетить несколько городов по пути на Кавказ и с Кавказа, чтобы сравнить, как они развиваются, как Пенза выглядит на фоне этих городов — Саратова, Волгограда, Элисты», — сказал собеседник агентства.

При этом глава администрации Пензы уточнил, что путешествовал с супругой на автомобиле.

«На машине, сам за рулем. Мы проехали около 5 тыс. км в общей сложности. Увидели позитива много. Есть такие направления, в которых мы отстаем в городе, и нам надо прямо признать это и перенять [передовой опыт], а есть такие направления, где у нас сделано немало», — отметил он.

«На Кавказе я был две недели — 10 дней, если быть точным. А до этого я был 5 дней в стационаре в областной больнице. Ничего трагичного: просто надо было проверить состояние своего здоровья, чтобы могли медики определить, где комфортнее быть в отпуске, чтобы отпуск прошел с пользой для здоровья», — пояснил Виктор Кувайцев.