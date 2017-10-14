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Пензенская область присоединится к проекту по постинтернатному сопровождению сирот

11:33 | 14.10.2017 | Общество

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область наряду с Ивановской, Костромской, Липецкой и Тамбовской областями присоединится к реализации пилотного проекта по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель реготделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина в субботу, 14 октября.

Пензенская область присоединится к проекту по постинтернатному сопровождению сирот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во-первых, будут объединяться усилия всех ведомств, которые действуют в системе профилактики. В большей степени мы все работаем [с сиротами] до 18 лет, будет расширен этот возрастной ценз», — пояснила она.

Мария Гаврюшина отметила, что в рамках проекта «Социальный кластер — эффективный механизм постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» будет налажено взаимодействие с автономной некоммерческой организацией содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития» из Москвы.

«Они будут приезжать проводить многодневные тренинги. […] Они везут тренеров, которые в течение года будут нам помогать, нас курировать. Итоговым мероприятием будет подготовка ребятами проектов», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что направления социального проектирования выпускники детских домов определят сами.

«В каждом регионе дети выбирают свои проекты, которые зависят от личных особенностей ребенка, потому что кому-то нравится спорт, кому-то нравится техника, а кому-то — чтение книг», — добавила Мария Гаврюшина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, формы и методы работы с выпускниками организаций для детей-сирот обсудили на установочном семинаре, который состоялся 12 октября. Там же был намечен план дальнейшего взаимодействия в данном направлении. Следующий семинар пройдет в ноябре.

Реализация проекта будет осуществляться министерством образования Пензенской области и АНО «Новые технологии развития» при участии реготделения «Российского детского фонда».
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