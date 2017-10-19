В Пензе рекламный пилон у правительства убрали вскоре после установки, чтобы покрасить Общество

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Нестационарная рекламная конструкция, которую установили на улице Московской в Пензе неподалеку от здания регионального правительства 13 октября, убрали с площади Ленина менее чем через неделю, чтобы привести ее в надлежащий вид и вернуть обратно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела размещения и контроля наружной рекламы МУП «Рекламная служба города Пензы» Павел Замеженин.

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По его словам, такое решение было принято потому, что вид пилона не соответствовал статусу центральной площади города.

«Она стояла какое-то время [на одной из улиц Пензы], потом ее демонтировали. Она хранилась под дождем, под открытым небом. Там появилась ржавчина», — пояснил собеседник агентства.

Павел Замеженин добавил, что конструкция будет возвращена на место после покраски примерно через неделю уже с актуальной информацией о сроках проведения реконструкции площади Ленина.

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«Как раз печатается плакат», — отметил он.

Специалист МУПа затруднился ответить на вопрос о том, кому именно принадлежит пилон, который несколько дней простоял под окнами правительства с надписью «Отдадим рекламное место в хорошие руки».

«Обычно демонтированная конструкция хранится какое-то время и потом передается в казну. Возможно, [она находится] на балансе города, но не «Рекламной службы Пензы», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», появление рекламной конструкции на улице Московской в Пензе привлекло внимание жителей в связи с тем, что летом 2017 года там было демонтировано несколько подобных пилонов. По данным мэрии, они располагались в центре города незаконно.