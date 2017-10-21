В Пензе убрали территорию у «Воейкова» Общество

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Субботник в районе дворца единоборств «Воейков» в Пензе, где предполагается организовать сквер, состоялся в субботу, 21 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем приняли участие мэр Виктор Кувайцев, сотрудники городской администрации и пензенской гордумы, а также местные активисты.

Глава администрации Пензы отметил, что этим субботником было положено начало большой работе по благоустройству территорий, прилегающих к спортивному объекту.

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«Наша задача ― сделать облик микрорайона более привлекательным, чтобы у жителей было место для активного досуга и отдыха», ― сказал Виктор Кувайцев.

В рамках субботника пустырь был очищен от мусора, поросли, сухой травы и листьев. Для озеленения участка высажено 15 саженцев деревьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе проведения работ к Виктору Кувайцеву обратился инициатор организации сквера Юрий Тюрин, по итогу беседы с которым в проект развития зеленой зоны будет включено обустройство пешеходной дорожки, соединяющий улицы Тепличную и 40 лет Октября.