Штраф в 4,7 млн. рублей назначен НПО «Авангард» как участнику дорожного картеля Общество

Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде административного штрафа в размере почти 4,7 млн. рублей назначено ООО «НПО «Авангард» за нарушение закона о защите конкуренции. Соответствующее решение принято должностным лицом управления ФАС России по Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, в действиях организации был установлен состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности».

Наложение штрафа стало результатом рассмотрения дела, в рамках которого 29 июня 2017 года комиссия УФАС признала действия трех компаний — ООО «ССК «ДорМостАэро», ООО «Волга-Проект» и ООО «НПО «Авангард» — картельным сговором. Нарушение выразилось в заключении и участии в соглашении между конкурентами, которое привело или могло привести к поддержанию цен на торгах.

Тогда в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства пояснили, что было установлено 15 аукционов, в которых ответчики реализовали картельное соглашение на общую сумму более 1 млрд. рублей — по начальной (максимальной) цене.