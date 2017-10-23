Опыт Сочи учтут в Пензе при подготовке регионального фестиваля молодежи Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Опыт Сочи по подготовке и проведению XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов необходимо учесть в Пензе при планировании аналогичного мероприятия регионального уровня, которое состоится в феврале–марте 2018 года. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Считаю, что нам нужны хорошие площадки, где молодые люди могли бы собраться и обсудить с участием экспертов различные вопросы, обменяться опытом», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

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Иван Белозерцев поручил заместителю председателя регионального правительства Олегу Ягову и сотрудникам министерства образования области заняться подготовкой мероприятия.

«Давайте подумаем творчески, создадим проектный офис. […] В этот проектный офис по организации и проведению фестиваля или форума молодежи должна войти молодежь, активные студенты из вузов», — пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что программа должна максимально учитывать пожелания молодых людей.

«Мы заключили ряд соглашений с регионами, в том числе Саратовской областью, Ульяновской областью, Брянской областью. Мы могли бы молодежь из этих регионов пригласить на форум», — предложил Иван Белозерцев.