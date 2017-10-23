Пензенский губернатор призвал «не выкручивать руки» бизнесу при подготовке к Новому году Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников проработать вопрос о взаимодействии с представителями бизнеса по вопросу новогоднего украшения населенных пунктов региона, но действовать при этом максимально корректно.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Делать это по закону — не выкручивать руки, а просить, договариваться. [...] Но они должны не одну гирлянду вывесить, а достойно украшать», — отметил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Глава региона подчеркнул, что с теми, кто помогает с новогодним оформлением, необходимо заключать договор о сотрудничестве.

«Чтобы потом по истечении двух или трех лет кто-то не сказал, обидевшись на администрацию, что их принуждали», — сказал Иван Белозерцев.

Он также предложил изучить новые подходы к праздничному оформлению и попытаться реализовать в Пензе и области оригинальные идеи.