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Пензенский губернатор призвал «не выкручивать руки» бизнесу при подготовке к Новому году

13:47 | 23.10.2017 | Общество

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников проработать вопрос о взаимодействии с представителями бизнеса по вопросу новогоднего украшения населенных пунктов региона, но действовать при этом максимально корректно.

Пензенский губернатор призвал «не выкручивать руки» бизнесу при подготовке к Новому году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Делать это по закону — не выкручивать руки, а просить, договариваться. [...] Но они должны не одну гирлянду вывесить, а достойно украшать», — отметил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Глава региона подчеркнул, что с теми, кто помогает с новогодним оформлением, необходимо заключать договор о сотрудничестве.

«Чтобы потом по истечении двух или трех лет кто-то не сказал, обидевшись на администрацию, что их принуждали», — сказал Иван Белозерцев.

Он также предложил изучить новые подходы к праздничному оформлению и попытаться реализовать в Пензе и области оригинальные идеи.
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