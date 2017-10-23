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В Пензенской области выборочно проверят законность строительства частных домов

15:17 | 23.10.2017 | Общество

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести выборочную проверку законности частных домовладений с целью выявления неоформленных строений.

В Пензенской области выборочно проверят законность строительства частных домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он предложил для начала выбрать 10–20 домов и выяснить, зарегистрированы ли они.

«Бизнесмены живут в хороших домах — красивых, больших, светлых. Никто не возражает, это их право. […] Но если дом не стоит на кадастровом учете, не зарегистрирован, значит, [владелец] не платит налоги. Свет горит, газ подведен, канализация подведена — сразу вопрос: на каком основании?» — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Иван Белозерцев напомнил, что подобная работа проводилась несколько лет назад и дала положительные результаты.

По словам губернатора, в перспективе следует создать единый реестр домовладений в каждом муниципальном образовании и проводить подобные проверки ежегодно.
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