В Пензенской области выборочно проверят законность строительства частных домов Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести выборочную проверку законности частных домовладений с целью выявления неоформленных строений.

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Он предложил для начала выбрать 10–20 домов и выяснить, зарегистрированы ли они.

«Бизнесмены живут в хороших домах — красивых, больших, светлых. Никто не возражает, это их право. […] Но если дом не стоит на кадастровом учете, не зарегистрирован, значит, [владелец] не платит налоги. Свет горит, газ подведен, канализация подведена — сразу вопрос: на каком основании?» — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Иван Белозерцев напомнил, что подобная работа проводилась несколько лет назад и дала положительные результаты.

По словам губернатора, в перспективе следует создать единый реестр домовладений в каждом муниципальном образовании и проводить подобные проверки ежегодно.