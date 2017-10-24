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В Пензе пройдет форум, посвященный экологии

11:06 | 24.10.2017 | Общество

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Второй открытый форум по вопросам экологии, организатором которого выступила прокуратура Пензенской области, состоится в предстоящий четверг, 26 октября.

В Пензе пройдет форум, посвященный экологии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Программой мероприятия, которое пройдет на базе Пензенского государственного университета, предусмотрено три дискуссионных блока.

Один из них посвящен соблюдению законодательства в сфере лесопользования, в частности, выявлению и пресечению незаконных рубок лесных насаждений, а также соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

В рамках второго блока собравшиеся обсудят проблемные вопросы в сфере обращения с отходами.

Третья тема, которую планируется затронуть на мероприятии — обеспечение законности в сфере водопользования.

Ожидается, что в форуме примут участие работники прокуратуры и других ведомств, представители власти и общественности.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, итоги мероприятия лягут в основу планирования дальнейшей работы.
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