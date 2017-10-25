В Пензенской области планируется запретить продажу электронных сигарет детям Общество

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Региональный закон, устанавливающий ограничения на продажу так называемых электронных систем доставки никотина и жидкости для них лицам, не достигшим возраста 18 лет, планируется принять в Пензенской области.

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Соответствующий законопроект будет рассмотрен на очередной второй сессии регионального парламента, которая состоится в предстоящую пятницу, 27 октября.

В случае принятия действие документа будет распространяться как на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей электронными сигаретами и подобными устройствами, так и на физических, состоящих с ними в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющих розничную продажу.

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Закон вступит в силу в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Одновременно с его принятием намечено внести изменения в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

За нарушение ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкости для них — при их реализации несовершеннолетним — для граждан предлагается предусмотреть штраф в размере 2–4 тыс. рублей, для должностных лиц — 20–40 тыс. рублей, на юридических — 100–200 тыс. рублей.