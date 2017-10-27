Глава пензенского Минспорта скорбит в связи с гибелью президента федерации каратэ Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский и сотрудники ведомства выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП президента региональной федерации каратэ Аркадия Кривцова.

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«Трагически оборвалась жизнь человека, который пользовался заслуженным авторитетом у коллег по бизнесу, среди спортсменов и общественности региона. Скорбим и помним», — говорится в тексте соболезнования, опубликованном на сайте Минспорта.

В нем отмечается, что 10 ноября Аркадию Кривцову исполнилось бы 50 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов погибли в ДТП в Ульяновской области в минувший четверг, 26 октября.

По предварительным данным, они находились в автомобиле «Mazda CX-9», столкнувшемся с фурой «MAN», водитель которой не справился с управлением.