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В Пензенской области повышается уровень доверия жителей к власти — Елена Прохорова

10:28 | 31.10.2017 | Общество

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Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Тенденция к повышению уровня доверия жителей к органам власти наметилась в Пензенской области. Об этом сообщила первый проректор Института регионального развития Елена Прохорова.

В Пензенской области повышается уровень доверия жителей к власти — Елена Прохорова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, такие выводы были сделаны по итогам социологического исследования «Восприятие коррупции жителями Пензенской области», проведенного в январе–июне 2017 года.

«Если в 2015 году антикоррупционную борьбу всех органов власти как неэффективную оценивали 57% [жителей] региона, то в 2017 году их количество сократилось до 23,7%», — пояснила Елена Прохорова в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции в облправительстве во вторник, 31 октября.

По ее словам, лишь 6% опрошенных назвали коррупцию одной из главных проблем региона.

«Большинство из опрошенных не считают коррупцию неизбежной», — отметила первый проректор ИРР.

Она уточнила, что наиболее коррумпированными, согласно исследованию, являются Пензенский район, Пенза и Заречный.

«Свыше 60% опрошенных заявляют, что хотели бы сообщить о коррупции в различные структуры. […] 14% предпочли бы об этом не сообщать», — пояснила Елена Прохорова.

Первый проректор ИРР добавила, что самыми коррумпированными структурами в Пензенской области жители назвали медицинские организации, ГИБДД и учреждения образования.

Елена Прохорова сообщила, что в ходе социологического исследования было опрошено 1 тыс. 300 человек методом случайной выборки и 100 человек, занимающих руководящие должности в коммерческих организациях.
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