В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды жителям, показавшим высокие результаты в работе и внесшим значительный вклад в развитие Пензенской области в среду, 1 ноября.

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Обращаясь к собравшимся в губернаторском доме, глава региона обратил внимание на то, что церемония проводится в преддверии Дня народного единства.

«Сегодня время постоянно определяет новые вызовы, проверяет на прочность нашу готовность сообща защищать и отстаивать интересы российского государства. Мы видим, что обстановка для России всегда была непростая, она непростая и сегодня. Страны Западной Европы все делают для того, чтобы экономически ослабить наше государство. В такие моменты мы особо чувствуем, насколько значима для нас солидарность, связь поколений, необходимость опираться на традиции, братство и согласие, которые объединяют наш многонациональный народ», — сказал Иван Белозерцев.

Затем он вручил регалии тем, кто отмечен госнаградами.

Звание заслуженного работника здравоохранения РФ присвоено главврачу пензенского областного медицинского информационно-аналитического центра Надежде Ашаниной.

Почетной грамотой президента России награждены директор института экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Семен Резник и директор по научной работе ООО «Пензагрореммаш» Николай Лагуткин.

Также глава региона поздравил тех, кто отмечен региональными наградами.

Ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени удостоен президент ОАО «НПП «Химмаш-Старт» Александр Черницов, а медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» — кандидат технических наук, профессор, советник при ректорате ПГУ Виктор Мещеряков.

Звание заслуженного работника образования Пензенской области присвоено кандидату филологических наук, завкафедрой «Перевод и переводоведение» историко-филологического факультета педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ Людмиле Крюковой, заслуженного работника здравоохранения — врач-хирургу пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Геннадию Демидову, заслуженного работника сельского хозяйства — председателю СПК «Гигант-1» Владимиру Колесникову.

Почетные знаки губернатора «Во славу земли Пензенской» вручены заместителю главврача по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Александру Дмитриеву и заместителю гендиректора по коммерческим вопросам ООО «Рисан» Александру Кислянскому. Также этой награды удостоена почетный гражданин Пензы Валентина Разорилова, которая не присутствовала на церемонии.

Почетной грамотой губернатора Пензенской области отмечены член совета ветеранов аппарата правительства Пензенской области Виктор Светалкин, почетный гражданин региона Юрий Вечкасов и заслуженный агроном РФ Василий Донсков.