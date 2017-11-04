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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем народного единства

09:44 | 04.11.2017 | Общество

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Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем народного единства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот замечательный праздник служит символом единения народа во имя свободы и независимости нашей великой Родины. Искреннее чувство гордости за свою страну и ее славную многовековую историю, стремление сделать все для могущества и процветания России объединяют всех нас и сегодня», — отметил глава региона.

Он добавил, что дружба народов — это бесценное достояние, доставшееся нынешним поколениям от дедов и прадедов.

«Бережно сохранить и приумножить его, передать в наследство грядущим поколениям — наша масштабная цель и стратегическая задача», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, в Пензенской области многонациональное население издавна живет в мире и согласии.

«У нас нет места политическому экстремизму, проявлениям религиозной вражды и розни. Вместе мы едины и непобедимы. Это подтверждает история, это доказывают реалии дня нынешнего. Уверен, что так будет и впредь. Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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