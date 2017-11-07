Полный текст послания потомкам из 1977 года Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Капсула, замурованная в горизонтальной гранитной плите неподалеку от монумента «Росток» в Пензе в 1977 году — спустя 10 лет после первого «письма в будущее», была вскрыта 5 ноября 2017 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выяснилось, что она была запаяна в вакуумную стеклянную трубку. После того, как специалисты убедились, что текст не намок и хорошо сохранился, капсулу вернули на место, чтобы прочесть послание на мероприятии по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Во вторник, 7 ноября, в ходе торжественного митинга текст зачитал артист центра культуры и досуга Пензы Сергей Макаров.

ИА «PenzaNews» публикует полный текст послания потомкам, оставленного в Пензе в 1977 году.

10 лет назад в связи с открытием обелиска Славы в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции участники митинга от имени трудящихся области обратились с письмом к потомкам, в котором содержится призыв как святыню хранить дух Октября и верность коммунизму. Это был завет грядущим поколениям и одновременно наша клятва внести свой вклад в победное шествие светлых идеалов Великой Октябрьской социалистической революции.

Теперь, с вершины 60-летия Октября, мы с волнением и гордостью обращаем свой голос к вам, чтобы торжественно сказать: «Наше обещание с честью выполняется».

Шестое десятилетие страны советов навсегда отложилось в наших сердцах как волнующее время, полное счастливых перемен. Это величественная программа созидания, намеченная в решениях XXIV и XXV съездов партии. Это борьба за осуществление ленинской программы мира Коммунистической партии во имя жизни и счастья людей на Земле. Это новая советская конституция — конституция развитого социализма, воплощение великих свершений советского народа. Такова наша поступь в истории, за которой — единое усилие, единая воля и труд всех советских людей, в том числе нас, пензенцев.

Осуществляя величественные планы коммунистического строителя, трудящиеся области, как и весь советский народ, сделали многое, чтобы еще выше поднять экономику развитого социализма.

За минувшее десятилетие освоено более 400 видов промышленной продукции, которая никогда ранее не выпускалась в стране. Ныне в масштабах РСФСР область производит свыше 17% средств вычислительной техники, 71% прядильных машин, 55% тракторных сеялок, 21% всех видов часов, 32,5% велосипедов и мопедов.

Главным направлением в развитии сельского хозяйства была специализация и концентрация, перевод животноводства на промышленную основу, что позволило значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

Мы много построили. Это 21 новое промышленное предприятие, новые цеха и корпуса. Это новоселье 123 тыс. семей, а весь объем строительства возрос в 3,5 раза.

Мы гордимся тем, что в области учится каждый четвертый человек, успешно осуществлено обязательное среднее образование, почти вдвое увеличилось число специалистов со средним и высшим образованием. В полтора раза стало больше яслей и детских садов.

Значительный шаг сделан в культурно-бытовом строительстве. В 3,6 раза увеличилось число введенных в строй кинотеатров. В 2,5 раза больше построено больниц. В 3 раза возрос объем бытовых услуг.

Мы уверены, что для вас, как и для нас, эти цифры не покажутся скучными, ибо за ними вся наша жизнь, за ними грандиозное создание нового общества, которое построить нам завещал бессмертный вождь Владимир Ильич Ленин.

Результаты нашего труда радостны, но еще больше предстоит сделать.

Будущее создается сегодня, и вы, граждане 2017 года, неотделимы от нас. Чем больше и лучше мы сделаем, тем выше будут победные вершины 100-летия Великого Октября. Глубоко создавая преемственность и нерасторжимость поколений, мы уверенно смотрим в будущее, куда нас ведет великая партия коммунистов.

Дела строителей коммунизма бессмертны — что мы не завершили, не достроили, вам завещаем, потомки.

Свято храните то, что нам дороже самой жизни: верность немеркнущим идеям марксизма-ленинизма, верность революционному духу Октября, верность Коммунистической партии и верность коммунизму!