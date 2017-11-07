В Пензе умерла одна из воспитанниц «Дома Вероники» Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Воспитанница открытого в Пензе менее полугода назад активного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» Кристина Кляузова ушла из жизни. Об этом сообщила председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

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«Как же мучительно больно расставаться в земной жизни с тем, кто стал безмерно дорогим! Завтра [7 ноября] мы прощаемся со студенткой «Квартала Луи» Кристиной Кляузовой. Человек, которому каждое движение давалось с трудом, ежедневно учила нас радоваться жизни и не унывать ни при каких обстоятельствах», — написала она накануне на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что за то небольшое время, которое Кристина Кляузова успела прожить в «Доме Вероники», ей удалось сделать многое.

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«Скольких людей она согрела своей любовью, зарядила счастьем жить, вдохновила на развитие. Она занималась английским, игрой в бочча, вокалом, живописью, училась в 10 классе. Мечтала провести свою первую выставку картин. Она прекрасно рисовала, и мы обязательно эту выставку проведем», — добавила директор «Квартала Луи».

Она отметила, что Кристина Кляузова с нетерпением ждала открытия «Дома Вероники».

«Помню, как она торопила меня со стройкой: «Маша, когда же домик откроется?». Как будто бы знала, как будто хотела по максимуму успеть», — предположила Мария Львова-Белова.

По ее словам, врач, который готовил заключение о смерти, сказал, что кончина Кристины Кляузовой по объективным причинам должна была наступить еще год назад.

«Мы верим, что у нас появился свой ангел, своя заступница на небе. Просим молитв. Тяжело», — резюмировала общественница.