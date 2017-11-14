Долг Тузова достиг почти 110 тыс. рублей: счета арестованы, выезд из России запрещен Общество

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который проиграл череду исков об авторском праве и после этого закрыл ИП, задолжал ООО «ВолгаИнтерМедиа» почти 110 тыс. рублей.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», еще в сентябре 2017 года приставы арестовали банковские счета должника: четыре — в Сбербанке, один — в ВТБ24.

Одновременно с этим сотрудники ФССП установили запрет на совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля Александра Тузова марки «Honda CR-V» 2014 года выпуска, который находится в залоге у «Газпромбанка».

Чуть позже приставы вынесли еще три постановления — об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 20%, на зарплату в размере 50% и о временном ограничении на выезд за пределы страны.

Копия последнего документа направлена в Москву — в пограничную службу ФСБ России и управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

Отправиться в турне за рубеж Александр Тузов сможет только тогда, когда сумма долга перестанет превышать 30 тыс. рублей. Учитывая, что за последний месяц он смог погасить лишь 4 тыс. 990 рублей 11 копеек, произойдет это не скоро.

При этом общая сумма задолженности в ближайшее время может увеличиться. В судах находится несколько исков к Александру Тузову, причем не только по поводу использования им чужих фотографий, но и с требованием опровергнуть в СМИ сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица.