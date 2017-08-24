После череды проигранных судов Александр Тузов закрыл ИП Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов после череды судебных исков об авторском праве, из-за которых примерно за год он потерял около 500 тыс. рублей, закрыл ИП.

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Соответствующая запись, которая доступна через поиск, появилась на сайте Федеральной налоговой службы России.

Датой прекращения деятельности ИП Тузов А.В. является 23 августа 2017 года.

Основным видом деятельности предпринимателя было создание и использование баз данных и информационных ресурсов.

Внимательно следящие за происходящим наблюдатели высказывают предположения о том, что решение закрыть ИП, действовавшее с 2015 года, Александру Тузову далось не сразу и нелегко, поскольку сам этот факт может быть истолкован в обществе как полное признание своего собственного фиаско и неспособность больше платить по «душащим» счетам.

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По мнению обозревателей, закрыв ИП, пенсионер Александр Тузов пытается сейчас хоть как-то минимизировать расходы и убытки, которые могут возникнуть в результате новых исков или иных претензий и подвести бывшего чекиста к черте реального банкротства.

«Успешно работающую с прибылью фирму или ИП не закрывают. Как правило, ликвидируют то, что приносит убытки, когда расходы превышают доходы, когда приходит осознание, что так работать больше невыгодно. Предполагаю, что с ИП Тузов А.В. произошло именно это», — сказал ИА «PenzaNews» один из экспертов.

При этом он не исключил, что «здесь может быть и попытка уйти от налогов, но это должны проверять правоохранительные органы».

Материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

В настоящее время Александр Тузов является фигурантом доследственной проверки по ст. 128.1 УК РФ «Клевета», а также скандала с самозахватом земли в курортной зоне Ахуны города Пензы.

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Сразу после первого крупного проигрыша по иску о защите интеллектуальной собственности в 2016 году Александр Тузов попытался создать проблемы с силовиками ООО «ВолгаИнтерМедиа», в пользу которого с него было взыскано около 300 тыс. рублей за незаконное использование фотографий, а затем примерно еще 100 тыс. рублей судебных издержек.

В ходе многомесячной проверки СКР не выявил ни одного факта уголовного преступления, о признаках которых в своих заявлениях неоднократно сообщал бывший сотрудник ФСБ.

Вакханалия с чехардой по вынесению отказов в возбуждении дела, а затем отмене этих постановлений фактически была остановлена тогда, когда в ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ, глава Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которая сама в прошлом работала в сфере СМИ.