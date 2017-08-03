В пензенских судах находится три дела против Александра Тузова Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Три дела против индивидуального предпринимателя, бывшего сотрудника ФСБ, владельца одного из сетевых СМИ и члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова находится в производстве судов.

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Все они касаются незаконного использования объектов авторского права.

Так, в частности, два дела против Александра Тузова сейчас рассматривает Железнодорожный районный суд Пензы, одно — Арбитражный суд Пензенской области.

По последнему делу решение, как ожидается, будет вынесено уже на этой неделе.

В июне 2017 года Александр Тузов проиграл иск по аналогичным основаниям. В общей сложности ему предстоит заплатить почти 55 тыс. рублей. Однако ответчик с решением не согласился и пожаловался в суд Самары. Планируется, что рассмотрение дела в апелляции состоится на следующей неделе.

Всего же примерно за год из-за судебных исков о фотографиях — с учетом июньского решения пензенского арбитража — Александр Тузов лишился около 500 тыс. рублей.

Александр Тузов в суде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Так, в июне 2016-го он проиграл ООО «ВолгаИнтерМедиа» почти 300 тыс. рублей. Александр Тузов оплатил истцу сумму компенсации только после того, как его жалобу рассмотрел самарский суд, подтвердив решение суда первой инстанции. Однако затем он обратился с жалобой в кассацию, но суд в Москве обоснованно отклонил все изложенные в ней доводы.

Кроме того, около 100 тыс. рублей составили судебные издержки, которые Александр Тузов оплатил тоже только после того, как пожаловался в апелляционный суд Самары.

В начале 2017 года предприниматель проиграл дело о фотографиях, которое рассматривал Железнодорожный районный суд Пензы. В результате ему пришлось заплатить правообладателю примерно 40 тыс. рублей.

Сейчас тот же суд рассматривает новое дело — о понуждении Александра Тузова удалить незаконно используемые снимки с сайта его СМИ. Почему ответчик этого не сделал в досудебном порядке, чтобы избежать разбирательства, неясно.

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Сразу после первого крупного проигрыша Александр Тузов, который является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, попытался создать проблемы ООО «ВолгаИнтерМедиа» с силовиками.

В ходе многомесячной проверки СКР не выявил ни одного факта уголовного преступления, о признаках которых в своих заявлениях неоднократно сообщал бывший сотрудник ФСБ.

Вместе с тем весной 2017 года он сам стал фигурантом доследственной проверки. Уже дважды прокуратура отменяла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ «Клевета», возвращая полиции материалы на дополнительную проверку.

Также Александр Тузов — «политолог и аналитик», как его титруют некоторые интернет-ресурсы — еще в прошлом году оказался в эпицентре скандала с самовольным захватом муниципальной земли в курортной зоне Ахуны по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б.

В итоге по этому поводу было направлено обращение генеральному прокурору России Юрию Чайке. Факты незаконного использования земельного участка площадью более 120 кв. метров подтверждены документально. До настоящего времени нарушитель добровольно так и не освободил его.

Пенза, улица Спартаковская, 9Б. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В июле мэрия Пензы подала «земельный иск» против Александра Тузова, однако спустя 5 дней он был отозван.

Источник ИА «PenzaNews» сообщил, что соответствующая просьба поступила от высокопоставленного чиновника в правительстве Пензенской области.

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Помимо этого, в середине июля стало известно, что депутат Законодательного собрания Пензенской области от КПРФ Владимир Маршев поставил перед начальником регионального УМВД России Юрием Рузляевым вопрос о членстве Александра Тузова в общественном совете при полиции.

Ответ генерала в СМИ обнародован пока не был.

В отношении Александра Тузова готовятся новые иски. Сумма претензий уточняется.

При этом опрошенные ИА «PenzaNews» эксперты пензенского медиарынка сходятся в едином мнении, что репутационные издержки, которые за последние 1,5 года понес Александр Тузов из-за спровоцированных им самим конфликтов, уже существенно выше всех вместе взятых материальных требований.