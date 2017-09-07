Тузов задолжал около 80 тыс. рублей, приставы готовы начать описывать его имущество Общество

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Представители железнодорожного районного отдела судебных приставов управления ФССП РФ по Пензенской области получили все необходимые документы для возбуждения исполнительного производства в отношении члена общественного совета при региональном УМВД России, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который по двум решениям суда обязан выплатить ООО «ВолгаИнтерМедиа» около 80 тыс. рублей за незаконное использование фотографий .

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Для добровольного погашения задолженности у Александра Тузова есть всего 5 дней с момента получения им соответствующего постановления. В противном случае будет реализована процедура принудительного взыскания денежных средств.

По словам приставов, они готовы начать описывать имущество Александра Тузова, как только выйдут сроки, установленные действующим законодательством.

Не исключено, что в первую очередь будет наложен арест на автомобиль «Honda CR-V», о котором идет речь в заявлении взыскателя (копия имеется в распоряжении ИА «PenzaNews»). Такая практика широко применяется в регионах России — в частности, в Саратовской области .

При этом, по словам сотрудников Федеральной службы судебных приставов, принципиального значения не имеет, находится ли транспортное средство в собственности должника или в залоге.

Как правило, кроме ареста имущества, к неплательщикам приставы применяют такие меры принудительного воздействия, как ограничение права выезда за пределы страны, запрет на регистрацию транспорта и недвижимости, а также взыскание задолженности по месту работы или с пенсии.

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После череды проигранных судов Александр Тузов закрыл ИП

Ранее стало известно, что Александр Тузов после череды судебных исков об авторском праве, из-за которых примерно за год он потерял около 500 тыс. рублей, закрыл ИП.

По мнению ряда обозревателей, таким образом пенсионер-должник решил хоть как-то минимизировать расходы и убытки, которые могут возникнуть в результате новых исков или иных претензий и подвести Александра Тузова к черте реального банкротства.

Александр Тузов — член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии, владелец и главный редактор одного из сетевых изданий.

Материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

В настоящее время Александр Тузов является фигурантом доследственной проверки по ст. 128.1 УК РФ «Клевета», а также скандала с самозахватом земли в курортной зоне Ахуны города Пензы.

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Сразу после первого крупного проигрыша по иску о защите интеллектуальной собственности в 2016 году Александр Тузов попытался создать проблемы с силовиками ООО «ВолгаИнтерМедиа», в пользу которого с него было взыскано около 300 тыс. рублей за незаконное использование фотографий, а затем примерно еще 100 тыс. рублей судебных издержек.

В ходе многомесячной проверки СКР не выявил ни одного факта уголовных преступлений, о признаках которых в своих заявлениях неоднократно сообщал бывший сотрудник ФСБ.

Вакханалия с чехардой по вынесению отказов в возбуждении дела, а затем отмене этих постановлений фактически была остановлена тогда, когда в ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ, глава Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которая сама в прошлом работала в сфере СМИ.