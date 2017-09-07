15:13:36 Четверг, 7 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Тузов задолжал около 80 тыс. рублей, приставы готовы начать описывать его имущество

14:45 | 07.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Представители железнодорожного районного отдела судебных приставов управления ФССП РФ по Пензенской области получили все необходимые документы для возбуждения исполнительного производства в отношении члена общественного совета при региональном УМВД России, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который по двум решениям суда обязан выплатить ООО «ВолгаИнтерМедиа» около 80 тыс. рублей за незаконное использование фотографий.

Тузов задолжал около 80 тыс. рублей, приставы готовы начать описывать его имущество

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для добровольного погашения задолженности у Александра Тузова есть всего 5 дней с момента получения им соответствующего постановления. В противном случае будет реализована процедура принудительного взыскания денежных средств.

По словам приставов, они готовы начать описывать имущество Александра Тузова, как только выйдут сроки, установленные действующим законодательством.

Не исключено, что в первую очередь будет наложен арест на автомобиль «Honda CR-V», о котором идет речь в заявлении взыскателя (копия имеется в распоряжении ИА «PenzaNews»). Такая практика широко применяется в регионах России — в частности, в Саратовской области.

При этом, по словам сотрудников Федеральной службы судебных приставов, принципиального значения не имеет, находится ли транспортное средство в собственности должника или в залоге.

Как правило, кроме ареста имущества, к неплательщикам приставы применяют такие меры принудительного воздействия, как ограничение права выезда за пределы страны, запрет на регистрацию транспорта и недвижимости, а также взыскание задолженности по месту работы или с пенсии.

Читайте также

После череды проигранных судов Александр Тузов закрыл ИП

Ранее стало известно, что Александр Тузов после череды судебных исков об авторском праве, из-за которых примерно за год он потерял около 500 тыс. рублей, закрыл ИП.

По мнению ряда обозревателей, таким образом пенсионер-должник решил хоть как-то минимизировать расходы и убытки, которые могут возникнуть в результате новых исков или иных претензий и подвести Александра Тузова к черте реального банкротства.

Александр Тузов — член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии, владелец и главный редактор одного из сетевых изданий.

Материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

В настоящее время Александр Тузов является фигурантом доследственной проверки по ст. 128.1 УК РФ «Клевета», а также скандала с самозахватом земли в курортной зоне Ахуны города Пензы.

Читайте также

Проверка учредителя пензенского СМИ силовиками вошла в мониторинг ФЗГ

Сразу после первого крупного проигрыша по иску о защите интеллектуальной собственности в 2016 году Александр Тузов попытался создать проблемы с силовиками ООО «ВолгаИнтерМедиа», в пользу которого с него было взыскано около 300 тыс. рублей за незаконное использование фотографий, а затем примерно еще 100 тыс. рублей судебных издержек.

В ходе многомесячной проверки СКР не выявил ни одного факта уголовных преступлений, о признаках которых в своих заявлениях неоднократно сообщал бывший сотрудник ФСБ.

Вакханалия с чехардой по вынесению отказов в возбуждении дела, а затем отмене этих постановлений фактически была остановлена тогда, когда в ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ, глава Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которая сама в прошлом работала в сфере СМИ.
Актуальное
Читайте также
Пензенская область получит от государства пять школьных автобусов Жительница Иссы пожаловалась губернатору на отсутствие канализации в двух домах
В Пензе 30 сентября пройдет туристский фестиваль «Сурский компас» Режиссер Андрей Соколов встретился с сельскими жителями под Пензой
В Пензе пропавший 1 сентября школьник ночевал в подъезде и играл в компьютерном клубе В Пензе более 2 тыс. детей записались в секции после презентации спортшкол
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама