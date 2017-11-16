Александр Тузов заявил, что живет на 4 тыс. рублей в месяц Общество

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который после череды исков об авторском праве задолжал ООО «ВолгаИнтерМедиа» почти 110 тыс. рублей, заявил приставам, что ежемесячно тратит на содержание себя и несовершеннолетнего ребенка только 4 тыс. рублей.

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Каждый месяц из своей пенсии, которая, по словам должника, является единственным источником его дохода, он направляет 18 тыс. 390 рублей на погашение кредита за автомобиль марки «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящийся в залоге у «Газпромбанка».

Кроме того, как сообщил Александр Тузов приставам, у него нет имущества, которое он мог бы реализовать, чтобы погасить образовавшуюся задолженность.

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Вместе с тем двухэтажный коттедж в курортной зоне Ахуны по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, учредителем которого является должник, оценивается риелторами в несколько миллионов рублей.

Взыскатель уже обратился к приставам с предложением как можно быстрее избавить Александра Тузова от давящего на его семейный бюджет кредита путем реализации с торгов автомобиля, стоимость которого на момент покупки составляла более 1 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время все банковские счета Александра Тузова арестованы, а на совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля наложен запрет.

Также приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 20% и на зарплату в размере 50%.

Кроме того, должнику ограничен на выезд за пределы России.