Максим Соколов и Михаил Бабич примут участие в открытии Свердловского моста в Пензе Общество

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Министр транспорта России Максим Соколов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич примут участие в церемонии открытия после реконструкции Свердловского моста в Пензе в предстоящий вторник, 21 ноября.

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Как сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО, также Михаил Бабич и Максим Соколов осмотрят объекты, работы на которых ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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В этот же день они проинспектируют строительство транспортных объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в Саранске, а также железнодорожную станцию «Рузаевка», дорожный обход столицы Мордовии и посетят реконструируемый аэропортовый комплекс.

Свердловский мост был построен в Пензе 50 лет назад — в 1967 году.

В 2010 году был выявлен ряд дефектов и повреждений, влияющих на безопасность транспорта и пешеходов, снижающих срок службы сооружения. В частности, ширина проезжей части и состояние бордюрных ограждений не удовлетворяли современным требованиям, произошло разрушение деформационных швов, не был организован водоотвод, а тротуары имели сквозные проломы и провалы. По результатам проведенных расчетов был сделан вывод, что суммарный износ моста составлял около 60%.

Сооружение было закрыто на реконструкцию в конце сентября 2016 года. В связи с этим изменились некоторые маршруты общественного транспорта.



Работы по его капитальному ремонту финансируются в основном из федерального бюджета — за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему «Платон».