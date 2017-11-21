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Свердловский мост в Пензе открыт для автотранспорта

18:46 | 21.11.2017 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Автомобилисты Пензы получили возможность оценить результаты реконструкции Свердловского моста, который был закрыт на масштабный ремонт год назад.

Свердловский мост в Пензе открыт для автотранспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Движение по нему возобновили раньше запланированного срока — по контракту работы требовалось завершить до 9 декабря 2017 года.

Днем во вторник, 21 ноября, состоялось торжественное мероприятие по случаю окончания ремонта, участие в котором приняли министр транспорта России Максим Соколов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев.

Сразу после окончания церемонии некоторые автолюбители попытались заехать на мост, однако дежурившие на месте сотрудники ГИБДД их разворачивали, поясняя, что пока сооружение закрыто.

Уже через несколько часов после этого Свердловский мост начал функционировать в нормальном режиме.

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Свердловский мост был построен в Пензе 50 лет назад — в 1967 году.

В 2010 году был выявлен ряд дефектов и повреждений, влияющих на безопасность транспорта и пешеходов, снижающих срок службы сооружения. В частности, ширина проезжей части и состояние бордюрных ограждений не удовлетворяли современным требованиям, произошло разрушение деформационных швов, не был организован водоотвод, а тротуары имели сквозные проломы и провалы. По результатам проведенных расчетов был сделан вывод, что суммарный износ моста составлял около 60%.

Сооружение было закрыто на реконструкцию в конце сентября 2016 года. В связи с этим временно изменились некоторые маршруты общественного транспорта.

Работы по капитальному ремонту финансировались в основном из федерального бюджета — за счет средств системы «Платон». На эти цели было выделено около 400 млн. рублей.

Еще почти 54 тыс. рублей поступило из бюджета Пензы.
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