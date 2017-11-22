Долги по зарплате перед работниками конезавода «Завиваловский» превысили 750 тыс. рублей Общество

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед работниками ООО «Племконезавод «Завиваловский» в Пензенской области составила более 755 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, деньги сотрудникам не выплачивались в августе, сентябре и октябре.

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«Материал прокурорской проверки по факту полной невыплаты руководством ООО «ПКЗ «Завиваловский» зарплаты направлен руководителю каменского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области для решения вопроса об уголовном преследовании», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что также в адрес руководства ООО «ПКЗ «Завиваловский» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

«В суд направлено 24 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «Племконезавод «Завиваловский» в пользу работников задолженности по заработной плате», — уточнила она.

ООО «Племконезавод «Завиваловский» зарегистрировано в селе Завиваловка Каменского района Пензенской области.

Юрлицо было создано в мае 2003 года с уставным капиталом 2 млн. 49 тыс. рублей. Его учредителем является ОАО «Нива» — правопреемник одноименного государственного унитарного предприятия Пензенской области, учрежденного Мингосимущества региона в 2010 году.

20 июня 2017 года управление Федеральной налоговой службы России по Пензенской области обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Племконезавод «Завиваловский» несостоятельным (банкротом).

С 26 июля в отношении предприятия введена процедура наблюдения. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 25 января 2018 года.

В августе 2017 года стало известно, что АО «Областной агропромышленный комплекс» планирует выкупить конезавод «Завиваловский».