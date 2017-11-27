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Ремонт дома офицеров в Пензе намечен на 2018 год

09:59 | 27.11.2017 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Ремонт здания гарнизонного дома офицеров, расположенного на Западной поляне в Пензе, планируется выполнить в 2018 году. Об этом сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Ремонт дома офицеров в Пензе намечен на 2018 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проектно-сметная документация готова», — уточнила она в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

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Татьяна Курдова добавила, что экспертное заключение на нее ожидается в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания предлагалось увеличить за счет возведения пристроев.
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